Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/04/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Seduta in frazionale rialzo per l'Hang Seng Index, che ha terminato gli scambi in aumento a 21.319,1.

Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20.991,4 con area di resistenza individuata a quota 21.863,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20.663,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)