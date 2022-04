Banca Generali, gli analisti promuovono la raccolta

(Teleborsa) - Dopo aver comunicato irelativi a marzo (480 milioni nel mese, 1,5 miliardi da inizio anno), perarriva il momento delGiudizio che è. In un report pubblicato oggi, gli analisti hanno infatti evidenziato come Banca Generali sia in grado di offrire una gamma d’offerta più sostenibile rispetto ai propri diretti competitors. Questo, unito alla forza della rete della Banca private, ha portato alla definizione di unper il titolo che è visto oraSulla stessa linea anche il giudizio dii cui analisti vedono nel dato di marzo una conferma della bontà del piano industriale di Banca Generali per il triennio 2022-24 che risulta ben disegnato e flessibile in termini di target finanziari basati su una crescita sostenibile e duratura, in grado di remunerare gli azionisti. Tutti elementi che portano quindi verso un titolo visto in rialzo a