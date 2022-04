Benzina, assestamento al ribasso alla pompa. Codacons: cali ancora insufficienti.

(Teleborsa) - Assestamenti al ribasso sulla. Con le quotazioni deiin Mediterraneo che hanno chiuso ieri in lieve discesa, le compagnie hanno lasciato oggi invariati i prezzi raccomandati di benzina e diesel. I prezzi praticati sul territorio dei due carburanti, a valle degli interventi precedenti, risultano comunque ancora in calo, soprattutto nella modalità self.Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’delaggiornati alle 8 di ieri 11 aprile, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self scende a 1,768 euro/litro (1,775 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,738 e 1,780 euro/litro (no logo 1,761).Per ilperò le riduzioni dei listini dei carburanti alla pompa sono ancora insufficienti, e il caro-benzina peserà sulle vacanze didegli italiani, che continuano a pagare i rifornimenti fino al 22,7% in più rispetto allo scorso anno. “Nonostante il calo delle accise disposto dal Governo, oggi la benzina costa il 12,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre per il gasolio si spende addirittura il 22,7% in più con un aggravio di spesa pari a +16,2 euro a pieno – spiega il presidente– Il caro-carburante peserà come un macigno sulle vacanza di Pasqua degli italiani, aggravando la spesa per i rifornimenti a danno di milioni di famiglie che si metteranno in auto per trascorrere le feste fuori casa” – conclude Rienzi.