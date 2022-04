Borse europee in rosso. Focus su prezzi USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la debolezza dell'Asia e di Wall Street. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori, dovute soprattutto alla frenata dei titoli bancari. L'attenzione degli investitori resta concentrata sul dato clou della settimana, i prezzi al consumo americani, oltre alloSul mercato valutario, L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che torna a salire mostrando un balzo del 2,24%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,51%.calo deciso per, che segna un -1,47%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,81%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,83%, continuando la seduta a 26.773 punti.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,77%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,4%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,34% grazie a Exane BNP Paribas che ha alzato il giudizio a outperform.avanza dell'1,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano sule banche:prosegue le contrattazioni a -3,66%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%. Soffre anche, che evidenzia una perdita dell'1,99%.di Milano,(+1,79%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,46 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,74%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.Tra lepiù importanti:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,5%; preced. 0,9%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 5,1%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (preced. -58K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,9%).