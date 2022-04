Compravendite e mutui case, la fotografia Istat

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre sonoe le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari (+2,7% rispetto al trimestre precedente e +19,5% su base annua). Lo rileva l'Istat sottolineando che il settore abitativo segna variazioni congiunturali positive in tutte le aree geografiche del Paese (Centro +4,5%, Nord-est +2,8%, Isole +2,5%, Nord-ovest +2,2%, Sud +1,4%) mentre ilè in crescita nel Nord-ovest (+5,0%), al Centro (+2,2%) e nelle Isole (+2,0%), resta sostanzialmente stabile nel Nord-est (+0,1%) ed è(-1,0%). Il 94,8% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di(211.606), il 4,9% quelle a uso economico (10.937) e lo 0,3% leRispetto al III trimestre 2020 le transazioni immobiliari aumentano del 19,3% nel comparto abitativo e del 23,8% nell'economico. Rallenta, dunque, lain entrambi inei primi due trimestri dello stesso anno (+37,2% e +29,3% nel primo e +75,4% e +87,7% nel secondo). L'incremento tendenziale interessa tutto il Paese sia per quanto riguarda il comparto abitativo (Centro +24,0%, Isole +19,6%, Nord-est +19,4%, Nord-ovest +19,1%, Sud +14,2%, le città metropolitane +20,3% e i piccoli centri +18,5%) sia quello(Isole +43,6,%, Nord-ovest +31,0%, Centro +22,7%, Nord-est +19,6% e Sud +11,5%, città metropolitane +24,5% e piccoli centri +23,3%). Lee altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (103.656) diminuiscono dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, mentre aumentano del 18,5% su base annua. A, il calo riguarda Isole (-5,1%), Sud (-3,9%) e Nord-est (-2,5%); restano sostanzialmente invariate le convenzioni registrate nel Nord-ovest (+0,3%) mentre sono in crescita al Centro (+3,3%).la crescita interessa tutto il territorio (Centro +25,3%, Isole +20,0%, Nord-ovest +19,2%, Nord-est +14,5% e Sud +13,2%, città metropolitane +22,9% e piccoli centri +15,1%).Nel III trimestre 2021 - si legge nel commento diffuso dall'Istituto di Statistica -dell’indice destagionalizzatodelle compravendite immobiliari, avviata negli ultimi due trimestri del 2020 dopo il calo registrato tra gennaio e giugno 2020, inconcomitanza dell’insorgere della pandemia e delle misure adottate per il suo contenimento. La crescita interessa tutte le aree geografiche del Paese, trainata prevalentemente dal Nord.Dopo la crescita registrata nel I e nel II trimestre 2021, l’indice destagionalizzato dei mutui diminuisce lievemente. Il calo è condizionato soprattutto dal Mezzogiorno e in misura inferiore dal Nord. In controtendenza ildove prosegue la crescita già evidenziata nei primi sei mesi dell’anno".