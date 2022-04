Giù la Borsa di Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di, insieme alle altre piazze asiatiche, dopo la performance negativa degli indici azionari statunitensi, in attesa dei dati oggi sull'inflazione americana.L'indice giapponeseaffonda con una discesa dell'1,73%, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,43% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Sopra la parità(+0,08%); in discesa(-0,98%).Negativo(-0,82%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,57%.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,81%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,9%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. -2%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%).