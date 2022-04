Italian Business Integrity Day: aziende italiane modello di legalità

(Teleborsa) - Si svolge oggi a, su impulso dell’Ambasciatore italiano in Romania,la prima edizione, un’iniziativa per valorizzare l’impegno del settore privato italiano nella messa a sistema e condivisione di strumenti e buone pratiche contro ogni forma di corruzione, creando così le premesse per attrarre investitori esteri.Obiettivo - spiega l'Ambasciatore -dell'integrità, della trasparenza e dello stato di diritto, per prevenire i rischi di corruzione e altre azioni illegali nell'attività delle imprese, anche dal punto di vista del PNRR. Intendiamo quindi proporre, attraverso l'esperienza delle imprese italiane, un nuovo e diverso modo di operare, fortemente orientato ai migliori standard ESG globali e all'accountability verso azionisti, consumatori, opinione pubblica".In dettaglio, la prima edizione di IBID in Romania – che prevede due seminari, in mattinata alla Residenza Italiana e al Palazzo del Parlamento nel pomeriggio – vuole illustrare l'esperienza concreta dei modelli organizzativi aziendali per prevenire la corruzione. Temi centrali del dibattito: lcompresi quelli derivanti dalla "Convenzione sulla lotta alla corruzione dei funzionari stranieri nelle transazioni commerciali internazionali" dell'OCSE. Questi argomenti sono anche di particolare rilevanza nel contesto dell'avvicinamento della Romania all'OCSE.Tra gli altri ospiti, prende parte ai lavori dell'IBID il Direttore Risk, Compliance and Quality direcentemente nominato Presidente del Comitato Anticorruzione Business OCSE (BIAC), organismo che racchiude le best practices in tema legalità e include rappresentanti virtuosi della business community provenienti da oltre 30 Paesi.ha appena sottoscritto l’accordo di adesione a Business Integrity Forum (BIF), evoluzione della tradizionale collaborazione che Transparency International Italia – da sempre impegnata per far sì che i Governi, le istituzioni, le imprese e gli enti pubblici adottino tutti gli strumenti necessari per prevenire la corruzione - ha sviluppato in questi ultimi anni con le aziende.chiamato “Next to Legality” (al fianco della legalità), che riflette l’attenzione dell’azienda alla cultura della legalità e che implementi soluzioni innovative ispirate alle linee guida, agli strumenti e agli standard di monitoraggio OCSE, BIAC, B20 e G20., spiegaAlparteciperannoosì come leDurante il panel interverranno l'Ambasciatore d'Italia in Romaniail Presidente della Camera dei DeputatiSul tavolo non mancheranno questioni di attualità e di particolare interesse a livello di attuazione: la due diligence in relazione alla protezione dei dati personali, la responsabilità delle persone giuridiche, la protezione delle informazioni e l'automazione dei controlli interni attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale. L'iniziativa - si legge nella nota - "mira a promuovere la partecipazione attiva delle aziende coinvolte nella definizione di strumenti e controlli per prevenire i rischi di corruzione nell'uso delle risorse del National Recovery and Resilience Plan (NRRP) a cui hanno accesso".