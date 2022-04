Nokia annuncia uscita da mercato russo, no impatto su target finanziari

(Teleborsa) -, anche per effetto delle ultime sanzioni imposte dalla UE , che coinvolgono anche attrezzature tecnologiche e reti di telecomunicazioni. Ma la big finlandese della telefonia precisa che "è stato chiaro fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina che non sarebbe stato possibile mantenere la presenza in Russia"."Nelle ultime settimane - spiega una nota - abbiamofuori dalla Russia. Possiamo ora annunciare che usciremo dal mercato russo. Durante questo processo la nostra priorità continua ad essere la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti"., i governi occidentali hanno espresso preoccupazione per il rischio che le infrastrutture critiche dellain Russia falliscano", sottolinea Nokia, assicurando che in tal senso l'azienda continuerà a, pur nel rispetto delle sanzioni vigenti.Per quanto riguarda, l'azienda fa sapere che la Russia ha rappresentatoe quindi non ci si aspetta che la decisione di uscire da questo mercato influisca sulla nostra capacità di raggiungere i target del 2022. La decisione porterà però ad undi euro che avrà un impatto sui risultati reported ma non su quelli comparabili.