Piattaforme di streaming, abbonamenti salgono a 14,5 milioni in Italia

Netflix

(Teleborsa) - La concomitanza tra il periodo natalizio e l'emergenza sanitaria di fine 2021, che ha costretto a casa un elevato numero di persone, ha generato un(OTT è l'abbreviazione di over-the-top, ovvero quelle media company che offrono servizi e contenuti direttamente via Internet). A gennaio 2022 infatti il numero di utenti OTT (Pay e/o Free) ha raggiunto i 32,8 milioni, di cui 17,8 milioni sono(in aumento di 1,4 milioni rispetto alla rilevazione di gennaio 2021). Sono i dati che emergono dall'Osservatorio Servizi Video OTT di EY.di piattaforme video OTT pay (chi nella pratica mette mano al portafogli per abbonarsi) sono 7,9 milioni, di cui il 45% è abbonato a due o più piattaforme. Continua la crescita della sovrapposizione: sempre più sottoscrittori sono infatti abbonati a più di una piattaforma OTT. Il numero diOTT pay ha raggiunto quota 14,5 milioni (un abbonamento può essere fruito da più persone). Le piattaforme pay prese in considerazione dall'osservatorio sono:, TIMvision, Mediaset Infinity, NOW, Prime Video, Eurosport Player, DAZN, Disney+, Apple TV+, Discovery+.Dal lato dell'nella seconda parte del 2021 si è assistito all', come ad esempio quelli di Netflix (standard da 11,99€/mese a 12,99€/mese e premium da 15,99€/mese a 17,99€/mese) e DisneyPlus (abbonamento mensile dagli originali 6,99 euro/mese agli attuali 8,99 euro/mese, mentre il pricing dell'abbonamento annuale è passato da 69,99 euro a 89,99 euro). "A fronte degli ingenti investimenti in contenuti che i player OTT di piattaforme a pagamento stanno facendo, c'è stato quindi un", evidenzia il rapporto.Per quanto riguarda i, per le piattaforme pay si passa da 1h e 26m a luglio 2021 a 1h e 36m a gennaio 2022. Gli utenti di piattaforme free (la quasi totalità dichiara di guardare contenuti video su YouTube) spendono invece circa un'ora per la visione di contenuti gratuiti.L'continua ad essere. L'80% degli utenti di piattaforme a pagamento prediligono l'uso della TV, mentre meno utilizzati sono il PC (25%) e lo smartphone (23%). Diversa invece la modalità di fruizione delle piattaforme gratuite: i contenuti sono spesso di breve durata e la visione avviene anche in mobilità, per questo lo smartphone risulta ancora il device più utilizzato (44%).