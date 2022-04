Pierrel in rally dopo lancio di nuovo prodotto in USA

Pierrel

(Teleborsa) -per, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, dopo che la controllata Pierrel Pharma ha lanciato uncompletamente made in Italy. Si tratta degli aghi dentali Orabloc, la cui commercializzazione rappresenta un ulteriore step per l'ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell'anestesia sotto il brand ombrello Orabloc."Il lancio degli aghi contribuisce all'per l'anestesia per i dentisti americani - ha commentato Fabio Velotti, CEO di Pierrel Pharma - Ci presentiamo al mercato con il pay off - Italian technology and quality for a pain-free injection experience - che affianchiamo a quello degli anestetici - the only dental anesthetic made in Italy - portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento dell'anestesia in USA"., che si attesta a 0,217 euro per azione, con un. Il prepotente rialzo le consente di essere il miglior titolo nella seduta odierna dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,2243 e successiva a quota 0,2423. Supporto a 0,2063.