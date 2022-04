Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, sulla scia dei continui aumenti dei tassi sui titoli di Stato USA che mettono sotto pressione l'appetibilità degli asset più a rischio e ad alto rendimento.Ilaccusa una flessione dell'1,19%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 4.413 punti, in forte calo dell'1,69%. Pessimo il(-2,35%); con analoga direzione, in forte calo l'(-1,91%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,11%),(-2,60%) e(-1,97%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,94%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,34%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,55%.Tra i(+2,96%),(+2,12%),(+1,58%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,20%.Scende, con un ribasso del 4,97%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 10%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%).