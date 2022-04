Planetel, aumento capitale ed emissione prestito obbligazionario

Planetel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato, in esercizio parziale della delega conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2022 di, eventualmente anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare massimo pari ad Euro 680.005 (seicentottantamilacinque/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, dasottoscriversi entro 11 maggio 2022, mediante l’emissione di un numero massimo di 71.242 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai fondatori di DiRete Societa` Cooperativa a responsabilita` limitata (“Direte SC”) e membri del Consiglio di Amministrazione di DiRete S.r.l. (“DiRete”), Stefano Costantini e Cristiano Belli (i “Fondatori DiRete” e l’”Aumento di Capitale DiRete”).L’Aumento di Capitale DiRete - si legge in una nota - rientra nel contesto dell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di DiRete da parte della Società, come già ampiamente descritta nei comunicati del 18 e 22 novembre 2021 e 21 dicembre 2021. Pertanto l’Aumento di Capitale è finalizzato a consentire l’ingresso nella compagine azionaria della Societa` ai Fondatori DiRete, al fine di realizzare l’integrazione del nuovo management nella struttura della capogruppo Planetel, mettendo così a fattor comune culture imprenditoriali e manageriali, oltre al know-how tecnico dei servizi offerti alla clientela, rafforzare la competitività nell’area del Lago di Garda e accelerare il percorso di sviluppo strategico del Gruppo.Il Consiglio di Amministrazione ha determinato ilin Euro 9,545 per azione, di cui Euro 9,525 a titolo di sovrapprezzo, che equivale alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 90 (novanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di approvazione dell’Aumento di Capitale DiRete, aumentata del 15% (quindici percento), come stabilito nell’accordo quadro modificato – con riferimento al criterio di determinazione del prezzo – in virtù di un addendum sottoscritto in data 7 aprile 2022.L’Aumento di Capitale DiRete è stato deliberato a seguito dell’ottenimento della relazione di BDO Italia, in qualità di società di revisione, sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni.Il Consiglio di Amministrazione, a seguito con trattative con istituti bancari, ha colto l’opportunita` di utilizzare come strumento di finanziamento dei propri investimenti l’emissione di un prestito obbligazionario di durata quinquennale (2022-2027) per un ammontare complessivo di Euro 3.500.000,00 che verrà interamente sottoscritto da Unicredit S.p.A.. Questa nuova emissione fa seguito alla precedente emissione di un minibond sottoscritto nel 2019 per il quale è prevista la integrale estizione anticipata.Il CdA ha, inoltre, deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito fino ad un massimo di Euro 4.000.000, tramite imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili iscritte nella voce “Riserve di rivalutazione” (l’“Aumento di Capitale Gratuito”).In particolare, l’Aumento di Capitale Gratuito, ha come obiettivo principale il riequilibrio del rapporto tra il capitale sociale e gli investimenti posti in essere dalla Società, allo scopo di aumentare la solidità patrimoniale e la garanzia offerta ai creditori sociali.