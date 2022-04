PNRR, Colao: su bandi rispetteremo tempi, ottimo lavoro da operatori

(Teleborsa) -relative alle connessioni digitali in ambito PNRR: lavoriamo e stiamo a pancia bassa a realizzare le cose, li abbiamo già chiusi tutti, manca quello del 5G che chiude a fine mese, e poi decidere chi ha vinto e realizzare. Abbiamo fatto un buon lavoro e un ottimo lavoro è stato fatto anche dagli operatori, siamo contenti della buona adesione perchè avereLo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitalenel corso dell’incontro Quale Paese per l’impresa - Infrastrutture e digitalizzazione del ciclo "Italia 2022: Persone, Lavoro, Impresa", promosso da, in collaborazione con il gruppo GEDI. Una serie di 8 incontri con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa, ascoltando e facendo tesoro delle testimonianze di imprenditori che hanno saputo, creando valore, scrivere la storia economica ed industriale del nostro Paese."Bisogna anche investire di piùche significaha aggiunto Colao sottolineando che la "PA è sicuramente un settore esposto e abbiamo nel PNRR 2 miliardi di euro per investire inPresidente e AD di PwC Italia ha spiegato:gni anno in termini di export, pari a 15% del totale. Se tutti gli investimenti previsti dal PNRR e la leva degli investimenti privati venissero effettuati nei tempi ci consentirebbero di avere entro il 2030 una crescita del valore aggiunto complessivo di 288 miliardi di euro, il cui beneficio sarebbe fortemente orientato sul settore delle costruzioni per circa il 40%.Anche il gap digitale delle nostre imprese è significativo, abbiamo un'intensità digitale d'impresa al 60% contro gli obiettivi del 90%. A livello di investimenti inper le aziende oltre i 10 dipendenti, siamo solo ottavi in Europa. Gli investimenti del PNRR per accelerare il processo di transizione digitale e tecnologica delle imprese italiane dovrebbero consentire nel 2024 di avere un mercato digitale italiano complessivo di 94 miliardi di euro, del 13% superiore a quello che avremmo avuto senza questo importante supporto.Un altro punto di attenzione è il tema dellaper ridurre i rischi connessi al digitale è necessario fare cultura sulle persone che rappresentano il vero punto di forza delle imprese, per cui è necessario fare cultura in ambito digitale, soprattutto nel momento in cui abbiamo un uso diffuso dello smartworking".