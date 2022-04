Rendimento BTP decennale vola a top da 2019. Attesa per la BCE

(Teleborsa) - Vola alil rendimento dei BTP a 10 anni in un contesto generalizzato di rialzi dei tassi di rendimento dei titoli di Stato dell'Eurozona, sotto pressione in vista dellaGli investitori restano dunque concentrati sul meeting della Banca centrale europea, dopo che lo scorso mese il board ha sorpreso con un atteggiamento rigoroso per combattere l’avvitamento dei prezzi.Il rendimento del titolo di Stato decennale è volato oltre il 2,5%, salendo fino al 2,519%. Il tasso del Bund a 10 anni è allo 0,97%.Il Tesoro italiano ha collocato stamane tutti i 6,5 miliardi di euro di BOT annuali offerti a un rendimento del -0,105%, in rialzo di 33 punti base rispetto alla precedente asta. La domanda è stati pari a 8,61 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,33.per 8 miliardi.