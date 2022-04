Russia, le ferrovie di stato affermano di non essere in default

UniCredit

(Teleborsa) - Un giorno dopo essere stata dichiarata indal Credit Derivatives Determinations Committee,ha affermato disulle sue obbligazioni in quanto ha pagato il debito in tempo. La disputa è sulle cedole riferite a titoli da 250 milioni di franchi svizzeri, con scadenza nel marzo del 2026 ed emessi tramite il veicolo Rzd Capital.Le ferrovie di stato russe hanno spiegato che i fondi non hannoche sfuggono al controllo delle ferrovie russe". "Il rispetto dei nostri obblighi di pagamento rimane una priorità", ha aggiunto in una nota.di Russian Railways, la società russa omologa delle nostre Ferrovie dello Stato, c'è anche, che nel 2021 le ha concesso un finanziamento a sette anni legato a tematiche ESG da 585 milioni di franchi svizzeri.