Saras sale in borsa su attese miglioramento margini raffinazione

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, grazie alle attese di un miglioramento dei margini di raffinazione a partire a seguito del conflitto in Ucraina e alla conseguente riduzione delle forniture da parte della Russia. Equita haa 269 milioni di euro "in seguito al rialzo del crack sul diesel che resta su livelli molto elevati dall'inizio del conflitto in Ucraina".Il broker ha confermato il giudizio su "" e migliorato ilper azione (+9%). "Riteniamo che lo scenario sia ancora molto volatile anche se le implicazioni dal nuovo scenario legato alla Russia potrebbe avere risvolti positivi per il crack del diesel come si è assistito nelle ultime settimane", scrivono gli analisti.Spicca il volo, che si attesta a 0,8394 euro per azione, con un. Il titolo, che ha guadagnato oltre il 52% da inizio anno, scambia. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,853 e successiva a quota 0,8846. Supporto a 0,8214.