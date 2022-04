Tonfo di Deutsche Bank e Commerzbank dopo che investitore cede quota

Deutsche Bank

(Teleborsa) -per le azioni di, dopo che unin entrambi gli istituti di credito tedeschi. L'identità dell'investitore è sconosciuta e la mossa ricalca quella attuata a gennaio 2022 da Cerberus Capital Management, società statunitense di private equity.Dopo l'uscita della notizia, Deutsche Bank ha affermato di. "Il nostro modello di business mirato e le capacità di gestione del rischio hanno dimostrato la loro resilienza in tempi difficili", è stato sottolineato. Dichiarazioni simili sono arrivate da Commerzbank, la quale ha evidenziato che la vendita non cambierà la sua strategia. "Il modello di business e la gestione del rischio della banca si sono dimostrati", ha affermato.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 10,89 euro e risultando il peggior titolo del DAX. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,67 e successiva 10,44. Resistenza a 11,09.In forte discesa anche, che si attesta a 6,42 euro per azione, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,315 e successiva a 6,211. Resistenza a 6,549.