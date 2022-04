Vino, Enpaia-Censis: "Giovani prediligono qualità e consumo responsabile"

(Teleborsa) - I giovani amano bere vino di qualità, meglio se italiano, e senza eccessi. Lo rivela ilsul mondo agricolo “Responsabile e di qualità: il rapporto dei giovani col vino”, presentato al Centro Congressi del Vinitaly a Verona.Il vino si conferma un prodotto strategico per l’economia italiana e a fronte di una certa- dal 58% del 1993 al 55,5% nel 2020 -- dal 48,7% al 53,2% - e scende quella che beve più di mezzo litro al giorno ch passa dal 3,9% a meno dell’1%. E soprattutto c'è undel vino: fra i giovani che consumano vino il 70,9% lo fa raramente, il 10,4% uno o due bicchieri al giorno e il 17,3% solo stagionalmente.La gran parte dei giovani che beve vino (il 79,9%) è convito che èed il 70,4% di giovani dichiara che ama bere "senza eccessi". L’italianità è anche una garanzia di qualità per il 79,3% dei giovani, che scelgono soprattutto(85,9%)(85,2%).Fra le tendenze più in voga ladel vino (94,9%), ladei prodotti (92%) ed il(56,8%) che si traduce anche in attenzione alla sostenibilità ambientale del produttore."Il buon vivere che c’è in Italia è proprio uno degli aspetti che gli stranieri invidiano al nostro Paese. È fondamentale, dunque, favorire il marketing territoriale per promuovere l’enoturismo, tenuto conto che i giovani saranno i consumatori del futuro", ha commentato il, alla presentazione del Rapporto, aggiungendo "la sfida è quella di tutelare la qualità e, al contempo, incentivare tutti i servizi aggiuntivi legati al mondo del vino".Ilha ricordato "siamo riusciti a far passare in Europa il messaggio per cui il consumo moderato di vino non crea problemi ed è già nel nostro Dna, pertanto non è necessario apporre etichette" ed ha aggiunto che "il problema dell’etichettatura andrà affrontato nei prossimi mesi"., afferma che "il vino si conferma un driver importante per l’economia del nostro Paese, dove sono presenti circa 600 vitigni e oltre 1500 tipologie di vino. La biodiversità, inoltre, rappresenta un elemento di grande rilievo"."Il rapporto col vino della grande maggioranza dei giovani è marcato dalla logica della qualità e non da quella della quantità", sottolinea, aggiungendo "il vino poi è al centro di momenti significativi di convivialità nei luoghi ed esercizi pubblici, di cui gli italiani hanno avuto nostalgia nell’emergenza sanitaria".