BasicNet, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

BasicNet

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e la distribuzione di un dividendo, per 6,1 milioni di Euro, corrispondente a 0,12 Euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 15, sarà messo in pagamento dal 27 maggio 2022, con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 26 maggio 2022 e stacco cedola il 25 maggio 2022.I soci hanno inoltrecomposto da 14 Consiglieri eleggendo: dalla, che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 33,128% del capitale sociale, numero 13 Consiglieri in persona dei Signori: Marco Boglione - Presidente, Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione, Maria Boglione, Veerle Bouckaert, Piera Braja, Consigliere indipendente, Paola Bruschi, Cristiano Fiorio, Consigliere indipendente, Monica Gamberoni, Francesco Genovese, Daniela Ovazza, Carlo Pavesio e Federico Trono. Dalla, gestore che opera in nome e per conto di Helikon Long Short Equity Fund Master ICA, detentori complessivamente di n. 6.639.642 azioni pari al 10,886% del capitale sociale, un Consigliere indipendente in persona di Francesco Calvo.e il suo Presidente eleggendo: dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 33,128% del capitale sociale, Alberto Pession e Gianna Luzzati - Sindaci Effettivi e Simonetta Mattei - Sindaco Supplente; dalla lista depositata da Helikon Investments Limited, gestore che opera in nome e per conto di Helikon Long Short Equity Fund Master ICA, detentori complessivamente di n. 6.639.642 azioni pari al 10,886% del capitale sociale, Ugo Palumbo - Presidente del Collegio Sindacale e Riccardo Garbagnati - Sindaco Supplente.L'assemblea ha altresì autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie. Il programma prevede la possibilità di procedere all’acquisto di azioni proprie per un, per un numero massimo che, tenuto conto delle azioni già possedute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dall’odierna Assemblea e si protrarrà sino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. L’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell’Assemblea, ha tra l’altro: