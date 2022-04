Borsa, AXA: performance settoriali italiane non rispecchiano dinamica europea

ENI

(Teleborsa) - Dopo un forte calo iniziale provocato dallo shock della guerra, a. I timori per la crescita dell'economia globale, legati alle ripercussioni della guerra in Ucraina, e il deterioramento della situazione sanitaria in Cina, con l'annuncio di nuovi lockdown, "non hanno in definitiva pesato su dati di inflazione superiori alle aspettative", secondo gli analisti di AXA Investment Managers. La forte tensione osservata sui tassi a 10 anni non ha impedito un calo dei tassi reali, rendendo di fatto, aggiungono gli esperti. In questo contesto, il mercato azionario italiano si è contraddistinto per alcune peculiarità."Il mercato italiano si conferma ancora una volta un amplificatore dell'eurozona - ha commentato Gilles Guibout, gestore del fondo AXA WF Framlington Italy di AXA IM -è l'unica azienda del settore energetico a registrare una performance negativa e, per una volta, le, con i consumi industriali e non ciclici che registrano alcune tra le migliori performance grazie ai rimbalzi di"."In generale, nelle principali piazze europee le migliori performance sono state quelle dei settori che sembrano essere più immuni a un rallentamento della crescita, come, e quelli che beneficiano dell'attuale rialzo dei prezzi, vale a dire il settore dell'- ha aggiunto - Al contrario, i settori delsono stati penalizzati dalla prospettiva di una probabile riduzione dei volumi. Nel mercato italiano, invece, questi settori hanno messo a segno progressi".