Coronavirus in Italia, oggi oltre 62mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con il tasso di positività che resta stabile alLe, in calo rispetto alledi ieri. In calo"Lae ci sonofra i vaccini e l'uso delle mascherine che ", ha detto il ministro della salute Speranza. "partiamo convaluteremo se immaginarIntanto, scoperta per la prima volta nel nostro Paese la variante, individuata nel laboratorio di Pievesestina, a Cesena, diretto dal microbiologoArriva anche l'alert del direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,intervenuto all'evento Sanità pubblica e privata: come ripartire, healthcare talk di Rcs Academy.hanno effettuato la seconda dose di richiamo" vaccinale anti-Covid, che per loro "era già prevista" edopo un ciclo vaccinale primario che per questi pazienti si considera composto da. Ora è stata raccomandata anche alle persone molto anziane e alle persone tra iconsecutiva i. A livello globale, dal 4 al 10 aprile i nuovi contagi sono stati oltre 7 milioni, in calo del 24%, e i nuovi decessi oltre 22mila, in diminuzione del 18%. Complessivamente, i casi confermati da inizio pandemia salgono a oltre 496 milioni e i morti a oltre 6 milioni. Lo riporta