Covid, Aifa: in autunno nuovo richiamo con vaccino adattato per over 50 o 60

(Teleborsa) -, direttore generale dell', ha confermato che la linea di previsione per il prossimo autunno è quella di un "richiamo con un, con o senza virus influenzale", mentre ancora non è stato ancora deciso se si renderà necessario per l’intera popolazione, o solo gli over 50 (o 60). Laglobale "è una emergenza da cui stiamo uscendo", nonostante ciò "è assolutamente da perseguire il completamento del ciclo di", ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nella conferenza stampa convocata al ministero della Salute per fare il punto sullo stato e le prossime tappe.Quanto alladei nuovicontro il Covid da parte dei medici di medicina generale, nella Commissione tecnico scientifica di Aifa c’è un "chiaro orientamento a favore". Una decisione conclusiva, ha però chiarito Magrini, arriverà solo nei prossimi giorni e passa anche per un’adeguata formazione nel ricorso al preparato. "Ringrazio fin d’ora – ha aggiunto il direttore generale – la grande disponibilità offerta dai farmacisti e da, per una distribuzione del farmaco" ai medici "a livello di farmacia, ovviamente, data l’emergenza, priva di costi aggiuntivi". E "ringrazio i medici di famiglia per la grande disponibilità offerta per un farmaco non semplice" e chiaramente non acquistabile in farmacia, come puntualizzato da Magrini nel ricordare - in riferimento in particolare a- che ha "numerose interazioni cui porre attenzione".Nel frattempo nella giornata di ieri è entrata oggi in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta laa vaccinare glicon il secondo richiamo, o. "Nei prossimi mesi si potrebbe verificare una riduzione di copertura del vaccino, anche se dati ancora non pubblicati mostrano una tenuta proprio per questa fascia di età", ha spiegato Magrini. Il richiamo supplementare era già previsto per i soggetti