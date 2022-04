Deutsche Telekom sale al 48,4% di T-Mobile US

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, hadidal conglomerato giapponese Softbank per 2,4 miliardi di dollari. L'acquisto dei 21,2 milioni di azioni tramite un'porta la partecipazione di Deutsche Telekom nella compagnia telefonica statunitense al 48,4% dal 46,7%. Il gruppo tedesco si avvicina quindi al suodiretto della società.Come parte di un, Deutsche Telekom ha pagato un prezzo fisso di 101,46 dollari per azione T-Mobile US per 11,8 milioni di azioni e 128,68 dollari per azione per il resto. Il prezzo medio dell'operazione è stato quindi sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di chiusura di martedì 12 aprile di 131,44 dollari. Deutsche Telekom ha specificato di aver utilizzato per l'operazione parte dei 4 miliardi di euro ricevuti dallaDiscreta la performance di, che si attesta a 17,19, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,29 e successiva a 17,53. Supporto a 17,04.