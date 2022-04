Ferragamo ha avviato programma di acquisto azioni proprie

Salvatore Ferragamo

Ferragamo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi il 12 aprile 2022 ha approvato l’in attuazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in sede ordinaria il 12 aprile u.s.Il Programma è volto a perseguire le seguenti finalità: acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o dirigenti della Società o di società controllate dalla stessa; – acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o di altra natura che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie; – intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi; – operare sulle azioni proprie per cogliere opportunità di mercato, anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione, la disposizione o l’utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding o ai blocchi.Il controvalore massimo del Programma può essere stimato, sulla base del prezzo di chiusura del titolo Salvatore Ferragamo alla data dell’11 aprile 2022 di 15,84 euro, in 26.736.336 euro.L’acquisto di azioni ordinarie Salvatore Ferragamo, del valore nominale di 0,10 euro ciascuna, verrà effettuato, anche in più tranche, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Ferragamo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale pro tempore della Società.Il Gruppo ha ricordato inoltre che al 12 aprile 2022 il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 16.879.000,00 euro ed è costituito da 168.790.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 euro ciascuna; Ferragamo detiene in portafoglio 1.687.900 azioni proprie, pari all’1% del capitale sociale pro tempore; le società controllate non detengono azioni dell’Emittente.L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della deliberazione assembleare.Le operazioni di acquisto (anche per il tramite di società controllate) saranno effettuate nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti e per il tramite di un intermediario autorizzato.Gli acquisti dovranno essere effettuati:- ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al valore medio di Borsa che il titolo avrà registrato nel mese precedente ogni singola operazione;- ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.Il dividendo unitario lordo di 0,34 euro per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola non subirà variazioni per effetto dell’avvio del Programma.A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,93%.