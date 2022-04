Generali, Cirinà: nostro piano credibile, non ci copriremo di debiti

Generali

(Teleborsa) - "Ile coerente che punta sulla razionalizzazione dei paesi in cuiè presente, sulla revisione dei costi, sulla spinta all'information technology e alla performance del business. Bisogna decidere anzitutto dove focalizzare la presenza del Leone in un'ottica di profittabilità nel lungo periodo". È con queste parole chedel Leone di Trieste all'interno della lista di Francesco Gaetano Caltagirone, difende il piano presentato in contrapposizione a quello dell'attuale AD Philippe Donnet.In un'intervista a La Stampa, afferma che Generali deve puntare di più sull'asset management negli Stati Uniti e sulla presenza in Cina. "Se non ci muoviamo noi, nessuno ci aspetta - dice Cirinà -per gli stranieri, è vero. Ma. Tanto più che il nostro partner a Pechino è la China National Petroleum Corporation, che è praticamente il governo. Ci può aprire delle porte, ma bisogna crederci.Quando gli viene fatto osservare che il piano parla di unper Generali dopo che per anni il tema è stato quello di ridurlo, risponde: "Parliamo di una leva da usare solo nel caso di un'operazione che crei davvero valore. Al momento la leva del Leone è del 20%,la usa al 25%,al 30%. Proponiamo di coprire al massimo una parte del gap con Allianz.".Non risparmia stoccate a tutto campo. A una domanda sul perché non ha avanzato critiche quando era uno dei tre dirigenti apicali del gruppo, ha risposto: ". Anzi: è abbastanza limitata". Sul fatto che i proxy advisor hanno consigliato di votare la lista del CdA uscente, ha detto: "Hanno creduto di aver davanti la lista del consiglio, ma: quella è la lista di. Si sono bevuti l'altra versione. Questo è il vero punto".Sull'allarme per i tagli necessari a raggiungere la redditività prospettata dalla lista di Caltagirone, ha spiegato che "c'è modo e modo di fare le cose. I risparmi si fanno tagliando gli sprechi, mettendo in concorrenza i fornitori e, per quanto riguarda il personale, organizzando meglio.sperando di coglierne il frutto".