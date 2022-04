Giorgio Fedon rintraccia dopo rally della vigilia

Giorgio Fedon & Figli

Giorgio Fedon

(Teleborsa) -di, leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria. Le azioni della società quotata su Euronext Growth Milan hanno segnato un +148% nella seduta di ieri , in seguito all'acquisto del 90% da parte di Luxottica, a cui seguirà un'(OPA) totalitaria sulle restanti azioni in circolazione. Il prezzo di OPA è pari a 17,03 euro.Scendecon i prezzi allineati a 16,7 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 16,6 e successiva a quota 16,5. Resistenza a 16,8.