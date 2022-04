Il comparto sanitario italiano inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+1,07%)

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

Amplifon

Recordati

small-cap

Pierrel

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'L'ha aperto a 276.772,25, in aumento di 2.982,93 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso con cautela a 925,32, dopo aver avviato la seduta a 922,63.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,04%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,90%.Tra ledi Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,72%.