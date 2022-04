ILPRA perfeziona acquisto 30% di MACS

ILPRA

(Teleborsa) -ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 30% del capitale sociale di MACS., che è stata effettuata direttamente dalla ILPRA, per un corrispettivo pari a Euro 300.000, di cui Euro 250.000 corrisposti per cassa in data odierna, mentre Euro 50.000 verranno corrisposti per cassa entro il 31 dicembre 2022;, interamente riservato in sottoscrizione a ILPRA per un importo complessivo pari ad Euro 500.000, di cui Euro 495.000 a titolo di sovrapprezzo, a fronte dell’attribuzione di una quota pari al 20% del capitale della stessa.Per effetto dell’operazione, ILPRA ha acquisito quote di categoria “B” dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di MACS, le quali garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%.L’assembla totalitaria degli azionisti di MACS, convocata per il giorno prossimo 21 aprile, dopo che avrà preso atto delle dimissioni del proprio consiglio di amministrazione, provvederà alla nomina dei nuovi componenti del proprio organo gestorio, con l’intenzione di confermare alla carica di amministratore delegato il socio cedente di MACS, il quale resterà anche all’interno della compagine sociale.