Incontro Confindustria-Bdi: rafforzare risposta europea a crisi

(Teleborsa) - Rafforzare laquesta la linea emersa dall'incontro tra Confindustria e Bdi, l'associazione degli industriali tedeschi. Il confronto tra il delegato del Presidente di Confindustria per l'Europa,e il Presidente della Bdi,si è focalizzato sugli impatti devastanti della guerra Russia-Ucraina sull'industria dei rispettivi Paesi e sulle risposte necessarie per rispondere all'incertezza di uno scenario economico estremamente allarmante.Serve "una risposta comune tra tutti i Paesi membri, a cominciare dalla questione energetica, per preservare l'integrità delle filiere europee e la loro competitività nell'ambito di un quadro geopolitico instabile e che rischia di compromettere la forza delle rispettive industrie".Proprio a partire da queste considerazioni, Pan e Russwurm hanno condiviso la necessità di rinsaldare la già stretta cooperazione, il dialogo e lo scambio di visioni che storicamente lega i due principali paesi manifatturieri d'Europa. Temi che sono stati anche al centro dell'incontro che si è svolto successivamente presso l'ambasciata d'Italia a Berlino tra il ministro dello Sviluppo economico,Pan, Russwurm, e l'ambasciatore italiano a Berlino,Tra le altre priorità condivise, l'esigenza diper realizzare infrastrutture e incentivare e attrarre investimenti determinanti per la competitività dei due paesi; sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e la loro vocazione di aprirsi a nuovi mercati. Infine,sottolineando l'importanza di accompagnare il processo attraverso una riflessione sulle scadenze e un uso diversificato delle tecnologie a disposizione sulla base del