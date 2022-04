ITA Airways aderisce al progetto ENAC per le persone autistiche

(Teleborsa) -è la prima compagnia ad annunciarea favore delle, per facilitare illoro viaggio aereo e quello degli accompagnatori.Il progettolanciato danel 2015 in collaborazione con glied, si propone di aiutare le persone autistiche a familiarizzare con il viaggio aereo in tutte le sue tappe, a 360 gradi, dall’arrivo in aeroporto, al check-in, alla permanenza in aereo e fino allo scalo di arrivo.A questo scopo, la compagnia aerea organizzerà dei momenti ad hoc e, preseti i nel proprio centro di addestramento, per far loro prendere confidenza con il viaggio aereo, provare realisticamente a volare e quindi vivere questa esperienza in totale serenità. La compagnia metterà anche a disposizione delle famiglie,nelle diverse fasi del viaggio ed erogherà dei, prevedendo il riconoscimento del cliente sin dal primo contatto, nel momento dell’acquisto del biglietto e fino al ritiro dei bagagli."È davvero importante che ITA Airways abbia aderito a questo progetto a favore dell’integrazione e dell’accoglienza di tutti i passeggeri", commenta il Presidente dell’ENAC, aggiungendo "ITA contribuisce a rendere possibile il perfezionamento del progetto ENAC che intende creare un collegamento, per quanto possibile armonico, tra le persone affette da autismo e il viaggio aereo, pur nellaconsapevolezza della complessità della sfera interessata"."Difendere il diritto alla mobilità di tutti e rendere piacevole il viaggio in aereo per ogni nostro passeggero è il motore del nostro business che pone al centro il cliente", dichiara, Amministratore Delegato di ITA Airways, aggiungendo "siamo molto orgogliosi di essere la prima Compagnia aerea ad aver aderito al progetto Autismo in viaggio attraverso l’aeroporto, arricchendo il programma con la fase del volo mettendo a disposizione il nostro centro di addestramento ai viaggiatori con disabilità".