Italia, rimbalzo della produzione industriale a febbraio

(Teleborsa) - L'Istat stima che l'indice destagionalizzato dellasia, rispetto al -3,4% del mese precedente e al +1,4% atteso dagli analisti. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione diminuisce dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie: variazioni positive caratterizzano, infatti, i beni di consumo (+5,2%), i beni intermedi (+3,5%), i beni strumentali (+2,7%) e, in misura inferiore, l’energia (+0,9%).Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2022 l'indice complessivo(i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come a febbraio 2021). Il dato si confronta con il -2,7% del mese precedente (dato rivisto da un -2,6%) e con il +0,7% atteso dal mercato. Incrementi rilevanti caratterizzano i beni di consumo (+5,8%), l’energia (+4,5%), e i beni strumentali (+2,8%); più contenuta è la crescita per i beni intermedi (+1,6%).I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di coke e(+16,8%), le industrie, abbigliamento, pelli e accessori (+11,7%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+8,3%). Flessioni tendenziali si registrano nelle(-15%), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-3,8%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-2,9%)."A febbraio la produzione industriale torna a crescere in termini congiunturali, recuperando buona parte del calo registrato nei due mesi precedenti - è il commento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica - È, mese antecedente l'inizio dell'emergenza sanitaria: il livello destagionalizzato dell'indice di febbraio 2022 è maggiore del 2,5%".