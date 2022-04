LVMH debole in borsa nonostante la trimestrale positiva

LVMH

(Teleborsa) - Scambia sotto la parità il colosso francese del lusso, dopo che ieri sera ha comunicato di aver registrato un fatturato di 18 miliardi di euro nel, in crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021 e con una crescita organica del 23% (rispetto a un consensus di +18%). Gli analisti hanno espresso, promuovendo le performance dei primi tre mesi dell'anno, ma esprimendo preoccupazioni per le prospettive a breve termine.ha confermato il giudizio "", aumentando ila 826 euro (da 807 euro). La crescita organica delle vendite del gruppo nel primo trimestre è stata in linea con le attese della banca svizzera, con le vendite totali superiori alle stime del broker, il quale ha aggiunto che i risultati del primo trimestre confermano la continua, nonostante le restrizioni in Cina.Invest Securities ha invece declassato il suo giudizio da "Buy" a "", riducendo ilda 755 euro a 696 euro, ma riconoscendo che il conglomerato ha continuato il suo slancio nel primo trimestre del 2022, con una crescita organica che "ha appena decelerato". Tuttavia, secondo gli analisti, il secondo trimestre dovrebbe iniziare a mostrare segnali di un rallentamento più significativo, sulla base di problemi di domanda, in un contesto in cui la dinamica di crescita dell'economia globale è in calo.ha inserito LVMH nelin sostituzione di Kering, alla luce del "newsflow rassicurante emerso dai numeri 1Q e dalla conference call, in un'ottica di posizionamento più difensivo all'interno del settore nell'attuale contest". Il broker italiano ha una quota 950 euro per azione.Si muove verso il basso, che si posiziona a 625,9 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 618,1 e successiva a quota 610,4. Resistenza a 658,9.