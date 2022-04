Mercati europei cauti. Attesa per la BCE

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove si mettono in evidenza TIM, BPM e Iveco. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,65%. Sullo sfondo restano i timori per la guerra in Ucraina e l’inflazione elevata. Nel Vecchio Continente si aspetta la riunione della BCE, in calendario domani, giovedì 14 aprile.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,78%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,12%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,35%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,34%, senza slancio, che negozia con un +0,05%;è stabile, riportando un moderato +0,07%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.973 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,84 miliardi di euro, in deciso ribasso (-23,39%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,4 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,97%.Effervescente, con un progresso del 3,35%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,00%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,43% nel giorno dell'assemblea degli azionisti.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,68%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,33 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+3,78%),(+2,39%),(+2,14%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,44%.Seduta negativa per, che scende del 2,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. -2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,9%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 11,1%; preced. 10,2%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,7%; preced. 6,2%).