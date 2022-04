Mette il turbo l'indice dei beni personali italiano (+1,61%), scambi in positivo per MARR

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dele riporta una performance dell'1,61%.Intanto l'mostra un -0,13%, dopo un inizio di giornata a 1.295.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,23%.