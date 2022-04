Piquadro, fatturato di 149 milioni nell'esercizio chiuso al 31 marzo

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato unpari a 40 milioni di euro nel(gennaio-marzo 2022), in aumento del 27,4% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. Dal punto di vista geografico, il gruppo ha registrato un fatturato di 20,6 milioni di euro nel, pari al 51,4% del fatturato totale e in aumento del 48,5%.Con riferimento al marchio, i ricavi registrati nel quarto trimestre dell'esercizio risultano pari a 19,2 milioni di euro, in aumento del 45,7%. Con riferimento al marchio, i ricavi risultano pari a 6,5 milioni di euro, in crescita del 25,7%. I ricavi delle vendite realizzati dallasono pari a 14,3 milioni di euro, in aumento del 9,8%.Il fatturato registrato perchiuso al 31 marzo 2022 è pari a 149,4 milioni di euro, in aumento del 31,7% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 113,5 milioni di euro."I dati di fatturato dell'ultimo trimestre come anche quelli dell'intero esercizio sono molto positivi per tutti e tre i marchi - ha commentato- Il marchio Piquadro, il più impattato dalla pandemia in quanto focalizzato sul travel and business, è proprio quello che ci ha dato maggiori soddisfazioni con un incremento di fatturato del 37,8% attestando la validità della strategia in atto volta ad ampliare i valori e il mondo di riferimento del brand"."Molto positivo il risultato di fatturato della Maison Lancel che vede un incremento del 26,3% e che, all’interno del gruppo, era stato il meno colpito dalla pandemia - ha continuato - Particolarmente importanti sono state le, a partire dal +80,4% di The Bridge, confermando il trend di un ritorno del consumatore all’acquisto in negozio. La solida generazione di cassa e la posizione finanziaria netta positiva completano un quadro che ci consente, condizioni di grande incertezza, di esseredei tre brand".