Pnrr, Mims: a Anas e concessionari autostradali 450 milioni di euro fino al 2026 per sicurezza strade

(Teleborsa) - Per migliorare ladi ponti, viadotti e tunnel sulla rete viaria nazionale principale sono destinatidi euro delper realizzare e implementare sistemi di monitoraggio dinamico che consentono il controllo da remoto. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha firmato ilche assegna le risorse all’e ai concessionari autostradali, ripartite per le diverse annualità: 25 milioni di euro per il 2021, per l’anno in corso sono previsti 50 milioni, mentre 100 milioni sono destinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 75 milioni per il 2026.che vengono finanziati devono garantire l’attuazione di un sistemo integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi per 12.000 opere d’arte sulla, di cui 6.500 dovranno essere dotate dell’apposita strumentazione per il monitoraggio dinamico con controllo da remoto e per la gestione della sicurezza in modo strutturale e attraverso un processo che prevede analisi della rete, sopralluoghi, gestione del sistema digitalizzato, classificazione delle priorità e attuazione degli interventi. Le risorse possono essere anche utilizzate per la realizzazione o l’implementazione delle sale di controllo per la verifica da remoto delle strutture. Inoltre, per 200 di esse dovrà essere adottato il(Building Information Modeling), che consente la rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali dell’opera.dovranno elaborare i rispettivi piani di intervento, con l’elenco delle opere soggette al monitoraggio dinamico, che saranno sottoposti all’approvazione del Mims, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa).