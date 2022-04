Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.397 punti. In lieve ribasso il(-0,36%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,32%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,72%) e(+0,41%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,07%),(-0,95%) e(-0,81%).Al top tra i(+2,18%),(+2,05%),(+1,16%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,14%.Al top tra i, si posizionano(+3,19%),(+2,49%),(+2,01%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,90%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 10%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 173K unità; preced. 166K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%).