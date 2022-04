Progetti PINQuA, Giovannini: straordinaria risposta dal Mezzogiorno

(Teleborsa) - "L' innovazione delnon è soltanto legata ai criteri con i quali i progetti sono stati disegnati, ai criteri anchedei progetti dima è l'idea cheserve unche coinvolga i territori. E questo compito spetta agli. Lo ha detto il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibilinel corso dell' iniziativaorganizzata dalin collaborazione con ilNel corso dei lavori è stato illustrato ilsui risultati al primo trimestre del 2022 del Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e sono stati anche presentati alcuni progetti, selezionati dall'Alta Commissione per la Qualità dell'Abitare, particolarmente significativi per gli obiettivi del Programma, che sono laGiovannini ha poi rilevato con soddisfazione laOgni giorno - sottolinea Giovannini - sentiamo ripetere che le amministrazioni del Mezzogiorno non sono in grado di attuare il, invece, la quota elevata di progetti vincitori nel Mezzogiorno non è frutto di un algoritmoe questo è un elemento di speranza per immaginare un PNRR che finalmente chiuda ilQuesto dimostra che è possibile se le"Progettare - sottolinea ancora il Ministro -, è un investimento, per questo anche nei fondi ordinari per il Ministero abbiamo voluto rifinanziare il Fondo per la progettazione perchè il messaggio del. Questo è un cambiamento molto importante, soprattutto per questo settore, lo dimostrano i dati dello scorso anno sugli appalti affidatiun record assoluto, questa è l'area in cui c'è maggiore interazione tra. I progetti di rigenerazione urbana sono un' importante opportunità anche per il capitale privato, dunque stiamo spingendo su un programma che può insegnare anche alle amministrazioni ad interagire con il settore privato. Non è casuale che molti progetti infatti siano cofinanziati dal settore privato, questo dimostra che