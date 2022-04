Segno meno per il comparto utility in Italia (-1,25%)

settore utility italiano

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 36.224,2 di 458,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 368, dopo che in principio era 369.Tra ledi Piazza Affari del comparto utility, composto ribasso per, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Tra i titoli adell'indice utility, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,97%.