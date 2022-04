Somec ha avviato nuovo programma di acquisto azioni proprie

Somec

disporre di azioni proprie da destinare a servizio del piano di incentivazione variabile a lungo termine, del tipo denominato "Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2021-2025" riservato ad alcune delle risorse strategiche del Gruppo, anch’esso approvato dall’Assemblea soci del 29 aprile 2021;

disporre di un "magazzino titoli" da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l’eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società.

la Società specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale

(Teleborsa) -ha comunicato chehasulla base della delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.Il programma ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in particolare:Gli acquisti saranno effettuati, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, per unprive di indicazione di valore nominale della Società, (rappresentative dello 0,12% dell’attuale capitale sociale), entro la data del 28 aprile 2022. Il potenzialeconnesso all’esecuzione del programma è stimato in circaGli acquisti avverranno ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.La Società ha conferito mandato a Intermonte SIM per coordinare e dare esecuzione al programma di acquisto e prendere le decisioni di negoziazione con discrezionalità e in piena indipendenza.All'11 aprile 2022, Somec possiede 17.804 azioni proprie, pari allo 0,26% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Somec.Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance dicon un ribasso dell'1,76%, portandosi a 27,9 euro.