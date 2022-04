Sviluppo energie rinnovabili: accordo Federdistribuzione, Italia Solare e Legambiente

(Teleborsa) -anche attraverso una sinergia tra fotovoltaico e mobilità elettrica: sulla base di questa premessahanno deciso di siglare un accordo che prevede diverse azioni per raggiungere gli obiettivi di sviluppo della produzione elettrica daPer i prossimi 10 anni, infatti, è necessario incrementare die per questo è indispensabile stimolare in modo deciso tutti gli ambiti di applicazione: domestico, industriale/commerciale e utility scale. Allo stesso modo deve avvenire una trasformazione delle città e della mobilità che rappresentanoper raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili: stimolare la massimizzazione dell’uso delle coperture commerciali per la realizzazione di impianti fotovoltaici; sfruttare quanto più possibile i parcheggi commerciali per farli divenire parcheggi fotovoltaici; promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche, anche per soggetti promotori e partecipanti diversi dalle PMI, intervenendo sulla normativa a livello europeo e nazionale; promuovere lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo collettivo, visto che le utenze della Distribuzione Moderna sono inserite spesso in edifici multi-utente o in complessi condominiali; incentivare l’uso dei sistemi di accumulo per le finalità di cui sopra e per l’ottimizzazione dell’approvvigionamento in autoconsumo dell’energia elettrica; promuovere l’installazione di colonnine di ricarica nelle strutture della distribuzione moderna, in cui 60 milioni di cittadini fanno la spesa ogni settimana."Siamo davanti a unaimportatore di gas, carbone e petrolio, può aprire uno scenario straordinario di investimenti, rilancio industriale e lavoro - sottolineano le associazioni a seguito dell’accordo – ma