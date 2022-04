Tesco prevede profitti in calo per ambiente esterno difficile

Tesco

Tesco

(Teleborsa) -, la più grande catena di supermercati della Gran Bretagna, ha registratoterminato a febbraio 2022 e ha comunicato una, a causa delle condizioni macroeconomiche complicate che metteranno sotto pressione i consumatori. "Chiaramente, l'ambiente esterno è diventato più difficile negli ultimi mesi - ha commentato il CEO Ken Murphy - In un contesto difficile per i nostri clienti e con i budget familiari sotto pressione, siamo, lavorando in stretta collaborazione con i nostri fornitori, oltre a fare tutto il possibile per ridurre i nostri costi".Per l'anno finanziario 2021/2022 ha registratopari a 61,3 miliardi di sterline, in crescita del 6%, e un utile operativo di 2.560 milioni di sterline, in crescita del 65,5%, grazie a forti vendite, riduzione dei costi Covid-19 e ritorno alla redditività in Tesco Bank. L'è stato di 2,65 miliardi di sterline, in linea con un consensus di poco superiore a 2,6 miliardi di sterline e in aumento rispetto a 1,96 miliardi di sterline nel 2020-21. L'rettificato è stato di 21,86p, in crescita dell'88,8%.Date le significative incertezze nell'ambiente esterno, Tesco ha ritenuto "opportuno fornire indicazioni sugli utili sotto forma di un intervallo più ampio del solito". La guidance per l'anno finanziario 2022/23 è per un. L'azienda dice che è probabile che principalmente tre fattori influenzino le prestazioni: la portata dell'ulteriore normalizzazione del comportamento dei clienti i uscita dalla pandemia; il livello di inflazione dei costi e la nostra capacità di compensarla parzialmente accelerando il risparmio; l'investimento necessario per mantenere la forza della posizione di prezzo rispetto al mercato.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 256,2centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 253,2 e successiva a quota 250,1. Resistenza a 261,7.