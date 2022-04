Wall Street in equilibrio dopo le prime trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

energia

utilities

Boeing

Wal-Mart

American Express

Nike

JP Morgan

Travelers Company

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Marriott International

Zscaler

Moderna

Paypal

Synopsys

Cognizant Technology Solutions

Xcel Energy

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici che viaggiano in territorio positivo, mentre sullo sfondo restano i timori per la. L'attenzione degli operatori, oltre allaappena avviata, rimane concentrata sullae stimano un aumento dei tassi d’interesse di 50 punti base.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,65%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.431 punti. In rialzo il(+1,5%); con analoga direzione, sale l'(+0,76%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,01%),(+1,12%) e(+1,06%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Al top tra i(+3,40%),(+2,13%),(+1,86%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%.scende dell'1,21%.(+7,50%),(+7,21%),(+7,18%) e(+7,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,51 punti percentuali.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,6%; preced. 10,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 863K barili; preced. 2,42 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%).