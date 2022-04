Wall Street prudente, al via la earning season

JP Morgan

(Teleborsa) - Avvio prudente per la borsa di Wall Street che fa i conti con i primi risultati societari in arrivo, come di consueto, dal mondo finanziario. Numeri che serviranno per misurare i primi effetti della guerra in Ucraina e che rende prudenti gli investitori. Hanno già diffuso le trimestraliche ha registrato utili in calo nel primo trimestre e sotto le stime degli analisti. Migliori delle aspettative, invece, i conti di Blackrock L'attenzione degli addetti ai lavori resta alta sull'inflazione: i prezzi alla produzione in marzo , negli Stati Uniti, sono saliti molto più delle attese del mercato. Su base annua, i prezzi sono cresciuti al ritmo più veloce dal novembre del 2010, quando si è cominciato a tenere traccia di questo dato. L'rende così sempre più convinti gli operatori ched’interesse di 50 punti base.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,24% a 34.303 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.413 punti. In moderato rialzo il(+0,49%); come pure, leggermente positivo l'(+0,21%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,24%),(+0,93%) e(+0,82%).del Dow Jones,(+2,81%),(+1,46%),(+1,22%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,93%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.Tra i(+4,69%),(+4,62%),(+2,87%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,6%; preced. 10,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 863K barili; preced. 2,42 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%).