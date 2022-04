Andamento positivo per il comparto beni industriali a Milano (+1,29%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Atlantia

Nexi

Interpump

mid-cap

ENAV

Antares Vision

Biesse

Ftse SmallCap

Fidia

Autostrade Meridionali

Fiera Milano

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 40.031,5, e si è poi portato a quota 40.487,1, in aumento dell'1,29% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 989, dopo aver avviato la seduta a 984.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,84%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,00%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,86%.Tra leitaliane, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.avanza dell'1,38%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,20%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,11%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,71%.