Assicura a fianco di Fondazione AIRC per l’istituzione di una borsa di studio di durata biennale

(Teleborsa) -la società di servizi assicurativi delha finanziatoper l'istituzione di unache contribuirà alla formazione di un giovane ricercatore nell’ambito dei progetti dedicati alla lotta contro i tumori pediatrici. Ilattraverso un bando nazionale, che si aprirà ad aprile 2022 per chiudersi a dicembre 2022, ed avrà l’opportunità di lavorare,SecondoAssociazione italiana registri tumori, ogni anno in Italia, vengono colpiti dal cancro 1.400 bambini con meno di 14 anni e 900 ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Questi tipi di tumori costituiscono circa l’1% di tutte le neoplasie. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi.confermano così il loro impegno verso la ricerca e la tutela della salute, assieme a Fondazione AIRC, che è oggi il principale finanziatore privato della ricerca sul cancro in Italia, conper sostenere 856 progetti di ricerca e programmi di formazione dedicati ai giovani talenti. 5.000 ricercatori sono oggi al lavoro presso università, ospedali e istituzioni in tutta Italia.che testimonia la nostra attenzione verso la cura e la tutela sia della persona, che dei beni delle famiglie e delle imprese dei nostri territori", spiegaPresidente di Assicura Agenzia fornendo qualche numero sulla performance delle polizze assicurativee della previdenza complementare"Per proseguire nella ricercaLavorare in partnership con le imprese è fondamentale per AIRC perché ci consente di realizzare e sostenere progetti scientifici innovativi. Inoltre, abbiamo l’opportunità di raggiungere un pubblico sempre più ampio per sensibilizzarlo sull’importanza della prevenzione", sottolineaResponsabile Area Aziende e Reti di Raccolta AIRC.che andrà oltre l’istituzione della borsa di studio. Assicura coinvolgerà infatti i propri dipendenti in