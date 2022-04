Atlantia parte in rialzo e si allinea a prezzo OPA

gestore della più estesa rete autostradale europea

Blackstone

(Teleborsa) - Spicca il volo il, che si attesta a, con un, dopo non essere riuscita a fare prezzo per i primi cinque minuti delle contrattazioni a Piazza Affari. Prima dell'apertura del mercato è arrivata l'ufficializzazione dell'OPA lanciata dalla famiglia Benetton e dal fondo statunitensesu Atlantia. Ilè stato fissato a 23 euro per ciascuna azione portata in adesione. L'obiettivo dell'OPA è lada Euronext Milan.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 23,14 e successiva a quota 23,23. Supporto a 23,05.