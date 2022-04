Bloomberg Philanthropies rilancia in Europa "Asphalt Art Initiative"

(Teleborsa) -che candideranno progetti urbanistici utilizzando l'arte e il design per migliorare larigenerare gli spazi pubblici e coinvolgere i cittadini delle comunità locali:lancia in Europa una nuova call per la promozione dell’- chiarisce la nota - fa seguito a due precedenti edizioni legateche hanno finanziato 45 progetti in 41 città degli Stati Uniti e altri progetti pilota in tre Città europee.Il programma si ispira all’attività sviluppata dal 2002 al 2013 dall’allora sindaco Michael R. Bloomberg a New York City per migliorare la sicurezza degli spazi pedonali e dare nuova linfa alle strade della grande mela. La Bloomberg Associates, società di consulenza senza scopo di lucro di Bloomberg Philanthropies, siche ha fatto leva sulla creatività per coinvolgere i cittadini e rendere i loro spazi pubblici più visibili e sicuri", ha dichiaratoondatore di Bloomberg Philanthropies e centottesimo Sindaco di New York City. "Con questo nuovo programma di finanziamenti, siamo pronti ad aiutare le città di tutta Europa apromuovere un nuovocoinvolgendo artisti e cittadini per consentire loro di rinnovare le strade dei centri urbani in cui vivono".Bloomberg Philanthropies ha di recente pubblicato l’Asphalt Art Safety Study, esaminando 22 recenti interventi di arte su asfalto realizzati negli Stati Uniti. Dallo studio emerge che iin particolare quelli che coinvolgono