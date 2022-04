Clima, circolare Abi su importanza indicazioni Banca d'Italia su rischi e strategie banche

(Teleborsa) - L’Abi ha immediatamente diffuso unaalleper segnalare l’importanza del documento appena pubblicato dalla Banca d’Italia "", contenente una serie di indicazioni per l’integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle, nei sistemi di governo e controllo delle banche, nella gestione dei rischi e nella informativa al mercato.La stessa Banca d’Italia ha anticipato che il documento sarà integrato nel corso del tempo per tener conto dello sviluppo dellee dell’evoluzione del, estendendo il suo ambito di riferimento anche alle tematiche sociali e di governance. In particolare, rivestono un ruolo di rilievo per i rapporti banche e imprese le aspettative direlative all'integrazione dei rischi climatici e ambientali in tutte le fasi del processo del credito, anche in coerenza con le Linee guida Eba in materia di concessione e monitoraggio dei. In tal senso, l’Abi ha portato a conoscenza tali aspettative di vigilanza anche alle rappresentanze del mondo imprenditoriale.