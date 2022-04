Franchi Umberto Marmi, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che mostra un totalee altri proventi per 65,3 milioni di Euro rispetto a 51,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 (+28%). Il forte aumento dei ricavi - spiega la società in una nota - è riconducibile a un significativo recupero delle vendite in Cina e alla decisa crescita registrata anche sul mercato Italiano. L’ Adjusted Ebitda al 31 dicembre 2021 è risultato pari a 24,7 milioni di Euro rispetto a 18,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 (+35%).al 31 dicembre 2021 si è attestato 10,4 milioni di Euro sostanzialmente stabile rispetto ai 10,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2020.L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di uncorrispondenti ad un payout ratio del 79% e ad un dividend yield del 2,6% rapportando l’importo unitario al prezzo di Euro 9,5 per azione registrato in data 13 aprile 2022."Con grande soddisfazione oggi l’Assemblea ha approvatoin termini di vendite e il ritorno, dopo il periodo pandemico, agli importanti livelli di redditività pari al 38% (in termini di Adjusted EBITDA), che contraddistinguono la Società" - ha commentato. "La distribuzione di questo dividendo, con payout ratio record, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutti noi. I risultati ci hanno permesso di remunerare gli azionisti a conferma della capacità di Franchi Umberto Marmi di generare valore e quindi garantire ritorni significativi sull’investimento., forte di una crescente attenzione alle esigenze di tutti gli stakeholder della Società, e al focus verso le tematiche ESG: in questo quadro si inserisce la rendicontazione non finanziaria, e nel mese di giugno, approveremo il primo Bilancio di Sostenibilità di Franchi Umberto Marmi", ha concluso il top manager.